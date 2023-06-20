20 июня, 08:05

"Ъ": китайская Hisense заинтересована в покупке российских заводов Bosch

По данным газеты, эта компания сформулировала "наиболее удобные условия обратного выкупа, если Bosch захочет вернуться"

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Немецкий производитель бытовой техники Bosch ведет переговоры с несколькими компаниями о продаже своего производства под Санкт-Петербургом. Имена претендентов компания не раскрыла, но одним из основных считается китайская Hisense, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источник на рынке электроники.

По словам собеседника газеты, в начале года Bosch "начал внутренний тендер" и определил основной круг претендентов, среди которых помимо Hisense была, в частности, китайская Midea, а также неизвестный турецкий инвестор. "Midea не сделала достойного финансового предложения, турецкий инвестор, наоборот, предложил крупную сумму, но победила Hisense, развивающая совместные проекты с Bosch по всему миру", - отмечает источник "Коммерсанта".

Источник газеты также уточнил, не раскрывая деталей, что Hisense сформулировала "наиболее удобные условия обратного выкупа, если Bosch захочет вернуться".

В ООО "БСХ Бытовые приборы" уточнили, что фабрики еще не проданы и сейчас компания "рассматривает различные варианты в соответствии с требованиями законодательства". В компании отметили, что не могут дать комментарии, "пока не будет принято финальное решение". В Hisense и Midea на запросы не ответили.

В 2022 году немецкая транснациональная компания Robert Bosch GmbH заявляла о приостановке своей деятельности в России. 

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