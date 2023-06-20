"Биннофарм групп" открыла представительство в Китае

Этот офис станет платформой для развития экспортного направления фармацевтической компании

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Российская фармацевтическая компания "Биннофарм групп" (входит в АФК "Система") открыла свое представительство в Китае, китайский офис является платформой для развития экспортного направления компании. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе "Биннофарм групп".

"В июне 2023 года в Китайской Народной Республике зарегистрирована дочерняя компания "Биннофарм групп" - Шанхай Биннофарм Чемикал Ко., Лтд., ставшая восьмым по счету офисом, открытым для обеспечения коммерческого присутствия в различных странах мира", - говорится в сообщении.

Китайский офис является платформой для развития экспортного направления "Биннофарм групп" - выхода на рынок Китая и в дальнейшем на рынки других стран Юго-Восточной Азии. В ближайшей перспективе "Биннофарм групп" планирует продолжать развивать и укреплять сотрудничество с китайскими поставщиками оборудования, активных фармацевтических субстанций, разработчиками лекарственных средств, рассказали в компании.

"Открытие в Китае дочерней компании "Биннофарм групп" - важное событие для компании. Во-первых, это дает возможность гораздо более тесного сотрудничества с китайскими партнерами: поставщиками сырья, оборудования, разработчиками инновационных препаратов. Мы сможем активно расширять и модернизировать производство, наращивать продуктовый портфель, в том числе за счет новых технологий. Во-вторых, рынок Китая сегодня - один из наиболее перспективных и с точки зрения развития бизнеса по продажам лекарственных препаратов, который позволит нам не просто расти и развиваться быстрее, но и задавать тренды для всего российского фармацевтического рынка", - подчеркнул генеральный директор "Биннофарм групп" Рустем Муратов.

О компании

Компания "Биннофарм групп" образована в 2020 году в результате консолидации пакетов акций фармацевтических активов АФК "Система". Она объединяет пять производственных площадок в разных регионах РФ. Предприятия компании выпускают препараты различных терапевтических групп практически во всех существующих лекарственных формах. Портфель препаратов насчитывает более 450 регистрационных удостоверений в России.