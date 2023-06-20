Госдума ввела штрафы за использование зарубежных мессенджеров при оказании госуслуг

Штраф за пересылку персональной и финансовой информации составит до 700 тыс. рублей

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об административных штрафах до 700 тыс. рублей за пересылку персональной и финансовой информации через зарубежные мессенджеры при предоставлении госуслуг.

С 1 марта в России действует запрет на передачу персональных данных через иностранные мессенджеры при предоставлении госуслуг или выполнении государственного задания.

Принятый Госдумой закон устанавливает штрафы за нарушение такого запрета. Для должностных лиц наказание составит от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических - от 100 тыс. до 700 тыс. рублей.

Документ должен вступить в силу со дня его официального опубликования.