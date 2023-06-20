ЕС к сентябрю примет список технологий, экспорт которых будет ограничен

БРЮССЕЛЬ, 20 июня. /ТАСС/. ЕС к сентябрю примет список технологий двойного назначения, экспорт которых будет ограничен во все недружественные страны. Об этом заявила во вторник замглавы Еврокомиссии Маргрете Вестагер, представляя первую Стратегию экономической безопасности ЕС, которую теперь должен утвердить Совет ЕС и Европарламент.

"Технологии будут определяться в зависимости от риска их использования для нарушения прав человека или использования в военных целях. Мы подготовим список уже к сентябрю, чтобы к концу года иметь эффективный механизм оценки рисков", - подчеркнула она, отметив, что эта работа будет вестись "во взаимодействии с наиболее близкими ЕС странами, включая США".