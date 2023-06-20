В Минпромторге РФ готовы возобновить консультации по сертификатам GMP для препаратов в КНР

Как сообщили в ведомстве, процесс прервался из-за пандемии

ШАНХАЙ, 20 июня. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Министерство промышленности и торговли РФ готово возобновить прерванные из-за пандемии коронавируса консультации с Китаем по поводу сертификатов GMP для российских препаратов в КНР. Об этом сообщила во вторник корреспонденту ТАСС замглавы Минпромторга России Екатерина Приезжева, которая приняла участие в состоявшемся в Шанхае Российско-китайском фармацевтическом форуме.

"Сегодня мы обсуждали, что работа по детальному изучению подходов и норм к лицензированию производства и выдаче сертификатов GMP была начата еще до ковида, но процесс прервался из-за пандемии. И сейчас мы со своей стороны готовы к возобновлению консультаций по этим вопросам", - сказала она.

Сертификат GMP (Good Manufacturing Practice) - мировой стандарт производства лекарственных средств. Помимо оценки проб веществ на соответствие многочисленным критериям безопасности и качества, экспертиза включает в себя проверку условий производства. Его необходимо подтверждать каждые три года.

Говоря о фармацевтическом рынке России, Приезжева отметила, что последние 10 лет он движется в сторону суверенитета, лекарственной независимости и безопасности страны. В рамках мер государственной поддержки, отметила она, ведется большая работа по развитию фармрынка: за этот период государством поддержаны разработка технологии и организация производства более 200 жизненно важных препаратов и более 400 проектов по разработке инновационных лекарств. "За прошлый год производство лекарственных препаратов на территории России увеличилось на 10,6%. Только за прошлый год и первый квартал этого года в Российской Федерации было открыто 12 новых производственных фармплощадок", - сообщила замминистра.

Российско-китайский фармацевтический форум был организован компанией "ОСТ Рус" при участии Минпромторга РФ. Участники мероприятия обсуждали на нем вопросы сотрудничества в проведении клинических исследований, регистрации, импорта и экспорта лекарственных препаратов.