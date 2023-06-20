В Bosch сообщили, что ведут переговоры о продаже заводов под Петербургом

Производство на двух фабриках под Петербургом приостановлено

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. Немецкий концерн Bosch ведет переговоры о продаже двух своих заводов по производству холодильников и стиральных машин в Стрельне под Петербургом. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"В настоящее время ООО "БСХ Бытовые Приборы" рассматривает различные варианты, соответствующие законодательству, в том числе продажу своих заводов, что подразумевает обсуждение и переговоры со многими различными заинтересованными сторонами. Мы находимся на ранней стадии процесса, на текущий момент пока еще ничего не согласовано, и окончательное решение не принято", - сообщили ТАСС.

Производство на двух фабриках под Петербургом приостановлено. Как уточнили представители предприятия, компания продолжает выполнять все обязательства перед сотрудниками в соответствии с нормативными требованиями.

В 2022 году немецкая транснациональная компания Robert Bosch GmbH заявляла о приостановке своей деятельности в России. Также ранее ООО "БСХ Бытовые Приборы", дочернее предприятие немецкого концерна Bosch, начало сокращать штат.

ООО "БСХ Бытовые Приборы" зарегистрировано в Петергофе в 2005 году. Генеральным директором выступает Илья Кашин. В 2021 году выручка организации составила 49,8 млрд рублей.