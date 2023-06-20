В Росатоме рассказали о своей новой цифровой стратегии

Ее главным вектором станет вхождение госкорпорации в топ-10 глобальных рейтингов минимум по трем цифровым технологиям, сообщила заместитель директора по цифровизации, директор департамента цифровой трансформации госкорпорации Марина Авилова

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. Главным вектором новой единой цифровой стратегии Росатома (ЕЦС 5.0) станет вхождение госкорпорации в топ-10 глобальных рейтингов минимум по трем цифровым технологиям. Также приоритетными станут коммерциализация создаваемого технологического преимущества и обогащение основных продуктов отрасли "цифрой", сообщила ТАСС в предфинальный день AtomSkills заместитель директора по цифровизации, директор департамента цифровой трансформации госкорпорации "Росатом" Марина Авилова.

"Новая версия единой цифровой стратегии Росатома продолжает проектирование цифрового развития корпорации в соответствии с подходом, принятым в 2018 году. <…> Главным вектором усилий до 2030 года должно стать вхождение в топ-10 глобальных рейтингов как минимум по трем цифровым технологиям. Параллельно мы будем выполнять задачи государства в области цифровизации - здесь следует напомнить о том, что Росатом является компанией-лидером в реализации правительственных дорожных карт - по новому индустриальному ПО (совместно с Ростехом) и квантовым вычислениям. В приоритете также задачи коммерциализации создаваемого технологического преимущества и обогащение наших основных отраслевых продуктов цифрой", - сказала Авилова.

Она отметила, что для Росатома по-прежнему важны внутренняя цифровизация, цифровизация страны, цифровой бизнес. Вместе с тем, геополитические и экономические изменения выводят на первый план технологический фактор - разработку и внедрение передовых цифровых технологий, укрепляющих технологический суверенитет Росатома и страны в целом. Поэтому в фокус цифровой трансформации атомной отрасли на нынешнем этапе ЕЦС 5.0 выводит технологическое лидерство.

"Если говорить о формальном отличии нового стратегического документа, в нем мы намеренно отказались от идеи целевых значений и шагов в горизонте календарного года. Теперь в нем обозначены принципы, направления, верхнеуровневые показатели с промежуточной вехой в 2024 году, а также инструменты их достижения, а ключевые ориентиры ЕЦС 5.0 относятся к 2030 году. И, конечно, большое внимание уделено внедрению в корпорации качественных и востребованных пользователями ИТ-систем и процессов. Мы рассчитываем, что все сотрудники отрасли ощутят связанные с этим позитивные изменения своей ежедневной жизни. Конечный финансовый результат внутренних цифровых изменений отрасли, на который мы рассчитываем, - существенный вклад в прибыль отрасли", - сказала Авилова.

Госкорпорация "Росатом" - глобальный технологический многопрофильный холдинг, объединяющий активы в энергетике, машиностроении, строительстве. С 2018 года реализует единую цифровую стратегию (ЕЦС). В направлении "Участие в цифровизации РФ" является центром компетенций федерального проекта "Цифровые технологии" нацпрограммы "Цифровая экономика РФ"; выступает компанией-лидером реализации правительственных дорожных карт по развитию высокотехнологичных областей "Новое индустриальное программное обеспечение" и "Квантовые вычисления"; с 2021 года реализует первый российский проект по импортозамещению целого класса промышленного программного обеспечения. В направлении "Цифровые продукты" разрабатывает и выводит на рынок разработки для промышленных предприятий - в портфеле Росатома более 60 цифровых продуктов.

О чемпионате

AtomSkills - ежегодный отраслевой чемпионат рабочих и инженерных профессий атомной отрасли, который организует госкорпорация "Росатом" с 2016 года. На сегодняшний день это один из крупнейших в мире чемпионатов, который в 2023 году проводится по 40 компетенциям и объединяет более 2 тыс. профессионалов в разных сферах атомной отрасли - специалистов рабочих и инженерных профессий, студентов профильных вузов и школьников - в единую экосистему подготовки и развития рабочих и инженерных кадров.