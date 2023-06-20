В Ленобласти заявили, что соглашение с ГК "Самолет" ускорит решение проблемы дольщиков

Заместитель председателя правительства региона Евгений Барановский отметил, что соглашение рассчитано до 2034 года, но все будет зависеть от темпов освоения территорий

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. Соглашение о строительстве жилья, подписанное на ПМЭФ между ГК "Самолет" и правительством Ленобласти, поможет завершить строительство проблемных объектов и ускорит решение вопроса с обманутыми дольщиками. Об этом сообщил ТАСС заместитель председателя правительства Ленинградской области Евгений Барановский.

"Приоритет правительства Ленинградской области - синхронизация темпов строительства жилья и социальных объектов, поэтому группа "Самолет" взяла на себя обязательства обеспечить новые жилые кварталы более чем двумя десятками образовательных учреждений. Соглашение рассчитано до 2034 года, но все будет зависеть от темпов освоения территорий. В то же время продолжаем активное сотрудничество по решению проблемы обманутых дольщиков. Наша общая работа уже помогла более чем 1 300 гражданам. В дальнейшем планируем направить средства на завершение еще одного объекта на карте нашего региона", - рассказал он.

На Петербургском международном экономическом форуме губернатор Ленобласти Александр Дрозденко и председатель совета директоров ПАО "ГК "Самолет" Дмитрий Голубков подписали соглашение о сотрудничестве на 323,2 млрд рублей. Согласно документу, компания направит около 1,6 млрд рублей на достройку проблемных объектов. Девелопер планирует построить на территории региона (в Лаголове, Новоселках и Романовке) 2,26 млн кв. м жилья. Кроме этого, компания построит 13 детских садов на 3 385 мест и восемь школ на 8 295 мест, а также объекты инженерной и дорожной инфраструктуры.

ПМЭФ в этом году проходил с 14 по 17 июня. ТАСС выступал информационным партнером мероприятия.