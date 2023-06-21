Хайнань вместе с товариществом Сингапура и Гонконга создал центр инвесторов в Санья

По данным "Санья жибао", организация будет заниматься развитием международного торгово-экономического сотрудничества

ХАЙКОУ /Китай/, 21 июня. /ТАСС/. Управление по продвижению инвестиций (УПИ) Санья (провинция Хайнань) и Сингапурско-гонконгское торгово-промышленное товарищество создали центр делового взаимодействия для компаний-инвесторов. Об этом сообщила газета "Санья жибао".

По сведениям издания, новый объект будет находиться в Санья. В связи с этим стороны подписали в Сингапуре соглашение о стратегическом сотрудничестве на конференции по вопросам экономического взаимодействия между Хайнаньским портом свободной торговли и этим городом-государством.

В мероприятии приняли участие более 20 сингапурских предприятий, осуществляющих деятельность в области торговли, медицины, коммерческой недвижимости, а также в финансовой сфере. В период проведения конференции Санья организовал презентацию, на которой были представлены отраслевые преимущества, преференции для компетентных инвесторов, а также благоприятные возможности для бизнеса.

Центр взаимодействия между компаниями Хайнаня, Гонконга и Сингапура в Санья, как прокомментировали его создатели, будет заниматься развитием международного торгово-экономического сотрудничества. Его ключевая задача укреплять региональные инвестиционные связи. Предполагается, что он станет важной площадкой, которая позволит стимулировать многосторонние усилия по всем направлениям.

Как сообщило УПИ, участники данного проекта будут заниматься реализацией взаимовыгодных проектов, которые позволят эффективно задействовать преимущества каждой из вовлеченных сторон. Ожидается, что это придаст существенный импульс развитию города, усилит его роль в формировании Хайнаньского порта свободной торговли.

Санья - один из ключевых центров экономического развития Хайнаня, значительную часть доходов которого обеспечивают сфера услуг и современное сельское хозяйства. Администрация острова планирует превратить город в ведущий финансово-экономический центр с передовой инфраструктурой, где будут находиться штаб-квартиры ведущих китайских и зарубежных компаний. Этот крупный населенный пункт, также известный во всем мире как первоклассный курорт, преображается из года в год, привлекая внимание все большего количества инвесторов.