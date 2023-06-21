Правительство расширило возможности программы инфраструктурных облигаций в стройотрасли

По данным кабмина, это позволит увеличить количество финансируемых проектов

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил постановление, расширяющее возможности использования механизма инфраструктурных облигаций. Как сообщается на сайте кабмина, это позволит увеличить количество финансируемых проектов.

"Во-первых, изменения подразумевают расширение перечня объектов инфраструктуры, которые можно строить или реконструировать с применением этого механизма. Теперь в перечень добавлены объекты электроэнергетики, что позволит обеспечить территории необходимой инфраструктурой и создать дополнительные мощности при реализации масштабных проектов. Во-вторых, для проектов строительства наемных домов с 10 тыс. кв. м до 5 тыс. кв. м снижено требование о минимальной общей площади жилых помещений", - указано в сообщении.

Кроме того, по новым правилам обязательства застройщика по возврату суммы займа могут быть обеспечены не только государственной гарантией региона, но и независимой гарантией или поручительством организации с наивысшим рейтингом платежеспособности. "Если обязательства обеспечены такой гарантией или поручительством, при отборе проекта не будет учитываться уровень госдолга региона", - добавили в кабмине.

О развитии жилищного строительства

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин напомнил, что в 2022 году был достигнут рекорд по жилищному строительству - 102,7 млн кв. м жилья. "В 2023 году важно не снижать эти показатели", - подчеркнул он.

По словам зампреда правительства, инфраструктурные облигации, оператором которых является ДОМ.РФ, стали эффективным инструментом по созданию объектов инженерной, дорожной и социальной инфраструктуры для строительства жилья, и, что самое важное, это востребовано регионами.

"Благодаря принятому постановлению увеличится число проектов, а значит, больше граждан будут обеспечены новой современной инфраструктурой и городская среда в регионах станет еще комфортнее и безопаснее", - пояснил Хуснуллин.

Механизм инфраструктурных облигаций был запущен правительством в 2021 году. Он стал одним из важнейших инструментов развития инфраструктуры при строительстве жилья. Средства от размещения облигаций выдаются застройщикам на срок до 15 лет под льготную ставку, которая обеспечивается субсидией из федерального бюджета. С помощью такого финансового инструмента строятся детские сады, школы, поликлиники, жилье для социального и коммерческого найма, благоустраиваются городские и сельские территории.