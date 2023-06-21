Замглавы ЕК заявил, что Украина может заменить Россию для ЕС в поставках важного сырья

Марош Шефчович отметил, что у Киева есть в наличии 21 из 30 необходимых для Евросоюзу материалов

БРЮССЕЛЬ, 21 июня. /ТАСС/. Украина для Евросоюза может полностью заменить поставки российского критически важного сырья. Такое заявление сделал Марош Шефчович, заместитель председателя Европейской комиссии, еврокомиссар по межинституциональным вопросам и прогнозированию, чьи слова в среду приводит европейское издание Politico.

"Если вы посмотрите на критически важное сырье, то у Украины есть 21 из 30 необходимых для ЕС материалов. Она может полностью заменить российские поставки критически важного сырья в Европу", - приводит издание слова Шефчовича.

Он также считает, что Украина могла бы стать крупным центром хранения энергоносителей, сообщает Politico. "У Украины есть самые большие подземные хранилища газа в Европе - 33 млрд куб. м, прямо на границе со Словакией. Потенциал там огромен", - заявил Шефчович изданию. Он также подчеркнул, что водород "может быть очень важным стратегическим активом для энергетической безопасности ЕС", сообщает Politico.