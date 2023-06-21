Росатом заявил, что открыт к участию в проекте строительства второй АЭС в Турции

Глава департамента ядерной энергетики Минэнерго Турции Салих Сары сообщил, что его страна ведет переговоры по строительству АЭС в провинции Синоп с Россией и Южной Кореей

СТАМБУЛ, 21 июня. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом" готова участвовать в проекте строительства второй АЭС Турции в черноморской провинции Синоп. Об этом сообщил в среду ТАСС директор по строительству и организации производства АО "Аккую Нуклеар" Денис Сеземин.

"Мы как ГК "Росатом" всегда открыты для предложений турецкой стороны. Нами уже много наработано и пройдено по становлению атомной отрасли Турции. Росатом готов к участию в этом проекте. Вопрос за турецкой стороной", - сказал он на полях проходящей в Стамбуле выставки и Международном саммите атомных электростанций NPPES-2023.

Глава департамента ядерной энергетики Минэнерго Турции Салих Сары сообщил на форуме в Стамбуле, что его страна ведет переговоры по строительству АЭС в провинции Синоп с Россией и Южной Кореей.

Переговоры по этому проекту, как сообщали ранее турецкие власти, планируется завершить до конца текущего года.