Россия с 12 по 18 июня нарастила производство дизеля на 3,8%

По данным Росстата, производство бензина при этом выросло на 1,5%

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Россия на прошлой неделе - с 12 по 18 июня 2023 года - увеличила объем производства дизеля по сравнению с предыдущей неделей на 3,8%, до 1,742 млн тонн, сообщает Росстат.

Производство бензина при этом выросло на 1,5% и достигло 844,5 тыс. тонн.

По данным ведомства, в апреле 2023 года Россия смогла нарастить производство бензина в годовом сравнении на 4%, до 3,54 млн тонн, дизеля - на 15,9%, до 7,34 млн тонн.

По сравнению с мартом производство, наоборот, сократилось: бензина - на 7,2%, дизеля - на 5,5%. За январь-апрель выпуск бензина вырос на 6,9%, до 14,7 млн тонн, дизельного топлива - на 9%, до 29,7 млн тонн.

Дизельное топливо является одним из основных экспортных товаров России, оно поставлялось в основном в страны Европы, бензин же потребляется по большей части в РФ.

С 10 февраля действует эмбарго западных стран, в том числе ЕС, на поставку нефтепродуктов из РФ.