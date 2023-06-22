В Москве разработали систему анализа поведения покупателей в магазинах

В ближайшее время начнется тестирование в нескольких крупных супермаркетах

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Производитель электроники "Гаоди" разработал систему, которая будет анализировать поведение покупателей в магазинах. Об этом в четверг сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Столичная компания "Гаоди" разработала систему, которая анализирует поведение покупателей в ретейле с помощью искусственного интеллекта. В ближайшее время начнется ее тестирование в нескольких крупных офлайн-супермаркетах", - заявил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, чьи слова приводятся в сообщении.

Из публикации следует, что искусственный интеллект будет оценивать пол, возраст и направление взгляда клиентов, чтобы выявить интересные для них товары, лежащие на полках. Устройство состоит из камеры и специального компьютера с нейронным ускорителем.

Овчинский отметил, что разработка будет полезна для ретейлеров, поскольку на основе анализа поведения можно определить, какие товары привлекают покупателей больше всего.