Минтруд заявил, что не планирует переименовать листок нетрудоспособности по беременности

Глава ведомства Антон Котяков отметил, что это может повлечь может изменение принципов выплат

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Минтруд России не планирует переименовывать листок нетрудоспособности по беременности и родам, так как наименование этого документа связано с принципами и размером его оплаты. Об этом в интервью ТАСС сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

"Изменение терминологии повлечет за собой слишком существенное изменение в системе оплаты этих дней. Таких изменений мы не планируем, напротив, в соответствии с поручением президента, мы планируем сохранять такие выплаты, даже если мама вышла на работу", - сказал собеседник агентства.

Как пояснил министр, инициатива влечет за собой много изменений принципов социального страхования. Если назвать этот период "отпуском" или "отпуском по уходу за ребенком", то за этим сразу же стоит изменение принципа в расчете пособий.

"Если это листок нетрудоспособности, это 100% от заработка с определенной предельной базой, это вид страхования. Это так называемый декрет - 140 дней, из которых 70 дней приходятся на период до родов, 70 дней - на период после. Есть страховой отпуск по уходу за ребенком - это 40% от заработной платы, выплачивается до 1,5 лет. Если мы говорим о простом производственном отпуске, то это уже затраты работодателя, то есть, он должен будет за это платить", - рассказал глава министерства.

При этом если назвать этот период работой, то закономерно встает вопрос - кто выступает работодателем, отметил Котяков.

"Конечно, не как чиновник, а как многодетный отец я в некотором смысле разделяю такой подход. Воспитание детей - это приятный, но тяжелый труд. Приятный, поскольку ты видишь, как развивается твой ребенок, видишь со временем результат своих усилий", - заключил он.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) предложила сменить название листка нетрудоспособности для женщин по декрету. По ее мнению, несправедливо называть женщин, которые воспитывают детей и занимаются трудом, "нетрудоспособной".