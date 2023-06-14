Захарова на ПМЭФ предложила переназвать листок нетрудоспособности по декрету

Официальный представитель МИД РФ назвала женщин в декрете "трудягами в нескольких проекциях"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на сессии "Роль женщин в формировании будущего России" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) предложила сменить название листка нетрудоспособности для женщин по декрету.

"Я понимаю, возможно, это мелочь, но для меня мелочь загадочная. Почему, когда мы уходим рожать, нам выписывают листок нетрудоспособности? Я не могу это понять. Кто нетрудоспособен? Тянешь работу, тебе звонят, ты консультируешь, дома тянешь, тут же на работу выскакиваешь. Можно это как-то переназвать?" - сказала Захарова под аплодисменты собравшихся. "Почему женщина, которая занимается трудом, воспитанием ребенка, когда он еще в утробе, получает бумажку, что она нетрудоспособна? Да она трудяга в нескольких проекциях", - добавила дипломат.

Эта сессия в рамках ПМЭФ вызвала ажиотаж среди участников и гостей форума. Многим не хватало стульев, приходилось стоять в коридоре. Модератор предложил считать это мероприятие одним из самых душевных на форуме.