Объем выручки составил 18,7 млрд рублей

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Объем выручки резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" за январь - март 2023 года составил 18,7 млрд рублей, что более чем в три раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений

"Статус резидента ОЭЗ "Технополис Москва" имеют около 90 компаний. В первом квартале этого года они реализовали высокотехнологичную продукцию на 18,7 млрд рублей. В 2022 году за аналогичный период объем выручки предприятий составил 6 млрд рублей, а в 2021-м - 5,6 млрд рублей. Резиденты особой экономической зоны производят оригинальные и импортозамещающие товары, программное обеспечение, лекарства, оборудование, инновационные материалы и комплектующие, которые востребованы не только в столице, но и по всей стране", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Отмечается, что резиденты ОЭЗ "Технополис Москва" работают в шести направлениях: микроэлектроника и оптика, медицинские технологии и фарма, программное обеспечение и оборудование, высокотехнологичные, энергоэффективные и нанотехнологии. В зависимости от потребностей компании могут выбрать в особой экономической зоне готовые площади под открытие производств или арендовать на льготных условиях землю под строительство необходимых объектов - заводов, научных или офисных центров.

"Лидерами по объему выручки в первом квартале стали предприятия, занимающиеся развитием медицинских технологий и фармпроизводством. Они реализовали продукцию на сумму 8,4 млрд рублей, что в шесть раз превышает показатели прошлого года и в 23 раза - 2021-го. Такой динамике способствовало наращивание производственных мощностей и обеспечение стабильного спроса на оригинальную и импортозамещающую продукцию компаний", - подчеркнул руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Он также отметил, что город уже заключил с резидентами столичной ОЭЗ семь офсетных контрактов. По пяти столица будет получать лекарственные препараты, еще по двум - медицинские изделия. По двум контрактам уже поставляются расходные материалы, комплектующие, медизделия для стомированных больных и лекарства. Они поступают в медучреждения и аптечные сети Москвы.