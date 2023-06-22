Евросоюз перевел Украине очередной транш в €1,5 млрд

Финансовая помощь Киеву предоставляется в рамках программы, рассчитанной на €18 млрд в 2023 году

БРЮССЕЛЬ, 22 июня. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) перевела в четверг Украине очередной ежемесячный транш в €1,5 млрд в рамках рассчитанной на 2023 год программы общим объемом в €18 млрд. Об этом написала в Twitter глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Мы перевели еще один транш в €1,5 млрд Украине в виде макрофинансовой помощи", - заявила она.

Общий объем программы макрофинансовой помощи составляет ЕС на 2023 год составляет €18 млрд или €1,5 млрд в месяц. Эти деньги идут на покрытие текущих бюджетных расходов киевского режима.

Глава Еврокомиссии также пообещала Украине "еще больше помощи", напомнив, что во вторник Еврокомиссия предложила новую программу помощи Киеву до 2027 года.

Фон дер Ляйен не стала уточнять, что до 2027 года Еврокомиссия предложила странам ЕС выделить Киеву 50 млрд евро, то есть в среднем по €12,5 млрд в год, что почти в полтора раза меньше, чем выделенные Евросоюзом €18 млрд на 2023 год.

Помимо этого, чтобы собрать эти €50 млрд, Еврокомиссия обратилась к странам ЕС за дополнительными взносами в бюджет сообщества, в котором нет средств, чтобы выделить новую программу поддержки Киеву, не урезая программы для самих государств ЕС.