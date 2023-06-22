Wildberries намерена построить крупный логистический центр на территории Киргизии

По словам главы компании Татьяны Бакальчук, товары киргизского производства "заняли особое место" в Wildberries

БИШКЕК, 22 июня. /ТАСС/. Российская компания Wildberries рассматривает возможность строительства на территории Чуйской области Киргизии крупного логистического центра. Об этом заявила в Бишкеке руководитель компании Татьяна Бакальчук во время встречи с главой киргизского кабмина Акылбеком Жапаровым.

"Стороны обсудили инвестиционные проекты, в частности компания выразила заинтересованность в строительстве крупного логистического центра на территории Чуйской области", - говорится в сообщении пресс-службы киргизского правительства.

Бакальчук высоко оценила уровень развития легкой промышленности в Киргизии отметив, что товары киргизского производства "заняли особое место" в Wildberries. "Правительство Кыргызстана создает очень благоприятную среду для развития малого бизнеса, это своего рода уникальный кластер легкой промышленности. Особо радует, что женщины, девушки, сидя дома, научились не только шить, но и продавать и реализовывать свою продукцию. Это прекрасный кейс", - цитирует главу Wildberries пресс-служба.

В свою очередь Жапаров пошутил, что в Киргизии "для инвесторов двери руководителей государственных органов открыты 25/8" и поручил полномочному представителю президента в Чуйской области республики "предложить несколько вариантов для строительства логистического центра". "Особое внимание стороны уделили вопросам гармонизации налоговых и таможенных систем для развития международной торговли, в том числе в рамках интеграционных объединений", - заверили в киргизском кабмине.

Бакальчук прибыла в Киргизию для участия в форуме по развитию электронной коммерции, который состоится в Бишкеке 23 июня.