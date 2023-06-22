Росатом приступил к изготовлению насосных агрегатов сразу для всей АЭС "Эд-Дабаа" в Египте

В общей сложности на четыре энергоблока атомной станции планируется поставить более 400 единиц оборудования, отметили в ЦКБМ

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. АО "Центральное конструкторское бюро машиностроения" (ЦКБМ, предприятие машиностроительного дивизиона Росатома, Санкт-Петербург) приступило к изготовлению насосного оборудования для всех четырех энергоблоков АЭС "Эд-Дабаа" (Египет). Как сообщила в четверг пресс-служба госкорпорации, этот заказ позволит загрузить производство ЦКБМ вплоть до 2027 года.

"ЦКБМ приступило к изготовлению комплекта насосного оборудования для четырех энергоблоков египетской АЭС "Эд-Дабаа". В общей сложности на четыре энергоблока атомной станции планируется поставить более 400 насосных агрегатов", - говорится в сообщении. При этом отмечается, что это будет самая большая поставка по номенклатуре насосного оборудования в рамках одного объекта за всю историю работы ЦКБМ.

"Большой опыт и высокие компетенции специалистов ЦКБМ, а также наличие производственной, технической и испытательной баз позволят нам выполнить этот амбициозный заказ. Поставка для АЭС "Эд-Дабаа" загрузит производство ЦКБМ в горизонте до 2027 года и расширит линейку производимого насосного оборудования", - приводятся в сообщении слова коммерческого директора ЦКБМ Кирилла Кривошеева.

Об АЭС "Эд-Дабаа"

Межправительственное соглашение о строительстве госкорпорацией "Росатом" первой египетской АЭС в составе четырех энергоблоков ВВЭР-1200 было подписано в ноябре 2015 года. АЭС, получившая название "Эд-Дабаа", сооружается на северном побережье страны в 3,5 км от Средиземного моря (в районе города Эль-Аламейн). Стоимость контракта - $30 млрд. Большая его часть будет профинансирована за счет российского кредита ($25 млрд). Это первый крупный проект Росатома в Африке. До 2028 года госкорпорация построит четыре блока станции с реакторами ВВЭР-1200 и будет на протяжении всего жизненного цикла АЭС (60 лет) поставлять ядерное топливо, а также оказывать услуги по подготовке персонала, проводить техобслуживание и ремонт в течение 10 лет после пуска каждого блока. Также контракт предусматривает сооружение до 2028 года первого модуля сухого контейнерного хранилища отработавшего ядерного топлива. Разрешение на строительство первого энергоблока АЭС власти Египта выдали Росатому в июне 2022 года. Работы начались 20 июля 2022 года. В октябре было получено разрешение на строительство второго блока, работы по его возведению начались 19 ноября 2022 года. В марте 2023 года власти Египта дали разрешение на установку третьего блока. В Египте рассчитывают, что АЭС выйдет на полную мощность к 2030 году.