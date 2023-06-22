В Крыму запасы зерна вдвое превысят потребность региона из-за проблем со сбытом

В 2023 году для поддержки сельхозтоваропроизводителей республики предусмотрели 535 млн рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июня. /ТАСС/. В Крыму прогнозируют в 2023 году двукратное превышение запасов зерновых культур по сравнению с потребностью региона из-за проблем со сбытом, сообщил журналистам в четверг председатель Совета министров региона Юрий Гоцанюк.

"Объем зерновых в Крыму с учетом урожая текущего года и переходящих остатков превысит потребность региона более чем в два раза. Для стабилизации финансового положения сельхозтоваропроизводителей правительством России предусмотрен ряд мер финансовой поддержки. В целом предприятиям зерновой отрасли в 2022 году было направлено 343 млн рублей, а в текущем году предусмотрено 535 млн рублей, из которых 441 млн рублей уже доведен до сельхозтоваропроизводителей", - сказал Гоцанюк.

Как уточнил глава Совмина, господдержка позволила компенсировать до 50% прямых затрат на производство зерновых культур. Также при поддержке федерального центра крымским предприятиям помогли с покупкой дополнительного подвижного состава для перевозки зерна.

"Кроме того, Минсельхоз Крыма совместно с зернотрейдерами прорабатывает вопросы по повышению закупочной стоимости зерна, оптимизации издержек, которые позволят стабилизировать ситуацию в отрасли, обеспечат достаточный уровень доходности крымских аграриев", - добавил Гоцанюк.

Как ранее рассказал министр сельского хозяйства региона Андрей Савчук, из-за санкций в 2022 году в Крыму значительно упали цены на зерновую и зернобобовую продукцию. Так, если в первом полугодии 2022 года средняя цена составляла 15,7 тыс. рублей за тонну, то в январе-апреле 2023 года она была 10 тыс. рублей. При этом себестоимость реализации зерновой и зернобобовой продукции в 2022 году составила 9,3 тыс. рублей за тонну.