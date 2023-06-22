"Казмунайгаз" передал долю в СП с "Татнефтью" фонду "Самрук-Казына"

Компании в 2021 году подписали соглашение о создании совместного предприятия по производству бутадиеновых каучуков ТОО "Бутадиен"

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. "Казмунайгаз" вышел из совместного предприятия с "Татнефтью" "Бутадиен", его 25-процентная доля передана фонду "Самрук-Казына", следует из сообщений на фондовой бирже Казахстана.

"Казмунайгаз" находится под управлением фонда.

Как следует из сообщения, "Казмунайгаз" вышел из СП 19 июня, в тот же день фонд "Самрук-Казына" стал его участником.

"Казмунайгаз" и "Татнефть" в 2021 году подписали соглашение о создании совместного предприятия по производству бутадиеновых каучуков ТОО "Бутадиен". Планируемая мощность предприятия, как сообщалось, составит до 180 тыс. тонн бутадиена и бутадиеновых каучуков в год, запуск производства запланирован в 2026 году на территории свободной экономической зоны "Национальный индустриальный нефтехимический технопарк" в Атырауской области Казахстана. Согласно планам, сырье будет поставляться с Тенгизского и Королевского месторождений Казахстана. Готовую продукцию будут направлять на шинный завод в Карагандинской области, а также на экспорт в страны Европы, Россию, Китай, Турцию и другие.