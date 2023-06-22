Курсы доллара и евро к турецкой лире резко выросли после повышения ключевой ставки

При этом основной фондовый индекс Стамбульской биржи BIST100 вырос более чем на 2%

АНКАРА, 22 июня. /ТАСС/. Турецкая лира начала терять в цене в отношении к доллару и евро после решения Центробанка повысить впервые с марта 2021 года ключевую ставку. Об этом свидетельствуют онлайн-данные торгов.

Доллар в настоящее время торгуется по 24,11 лиры, укрепившись на 2,3% по сравнению с уровнем закрытия торгов в среду. Евро стоит 26,58 лиры, набирая 2,65% стоимости. Таким образом, турецкая валюта снова бьет исторические рекорды обесценивания. В то же время основной фондовый индекс Стамбульской биржи BIST100 растет более чем на 2%, до 5 297 пунктов.

До закрытия торгов на валютной и фондовой бирже остается еще около двух часов. Данная реакция рынка, приведшая к падению стоимости лиры, как считают местные эксперты, достаточно ожидаема и является первой реакцией на планы ЦБ ужесточить кредитно-денежную политику. Ранее в деловых кругах Турции обсуждалось, что в случае повышения ключевой ставки лира к доллару и евро потеряет в стоимости и может на пиках превышать психологические и исторические пределы. Однако в итоге волатильность должна стабилизироваться.

Золото на этом фоне подорожало на 2,64%, до 1 494 лир ($61,65).

Ранее ЦБ Турции объявил о повышении ключевой ставки с 8,5 до 15%. Это сделано в рамках мер по борьбе с кризисными явлениями в экономике страны и ужесточения денежно-кредитной политики. Речь идет о ставке на аукционах недельного репо - краткосрочный заем средств под залог ценных бумаг. Совет директоров ЦБ также решил "начать процесс ужесточения денежно-кредитной политики, чтобы как можно скорее добиться дефляции, закрепить инфляционные ожидания и контролировать волатильность цен.