Минниханов назвал глубоко проработанным и реализуемым проектом наращивание выпуска Ту-214

Глава Татарстана заявил о способности Казанского авиационного завода выполнить все задачи, которые ставит перед ним государство

КАЗАНЬ, 22 июня. /ТАСС/. Казанский авиационный завод (КАЗ) модернизируется и способен выполнить все задачи, которые ставит перед ним государство, заверил глава Татарстана Рустам Минниханов на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Ранее в ходе посещения завода глава кабмина сообщил о принятом решении о выделении средств ФНБ на наращивание выпуска среднемагистральных пассажирских самолетов Ту-214. Минниханов назвал этот день судьбоносным для КАЗ. "На самом деле, по большому счету, мы построили новый завод и сейчас его дооснастим, и он будет способен выполнять и все государственные задачи, связанные с ОПК, и [задачи] гражданской авиации", - заверил глава республики.

"[Выпуск] 20 самолетов Ту-214 [в год] - это реальный проект, он глубоко проработан и по поставкам оборудования, и по подготовке специалистов. Все задачи, которые руководство страны ставит, мы выполним", - подчеркнул он.

О Казанском авиазаводе

Казанский авиационный завод имени С.П. Горбунова - одно из крупнейших предприятий авиационной промышленности РФ. В настоящее время является филиалом ПАО "Туполев" и входит в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОСК). Основная продукция - военные и гражданские самолеты, а также товары народного потребления. Предприятие занимается проектированием, производством и испытаниями самолетов различного назначения, созданием и внедрением новых технологий для их производства, обеспечением эксплуатации и послепродажного обслуживания самолетов, подготовкой экипажей.

За годы своего существования завод выпустил 22 типа авиационной техники общим числом более 20 тыс. единиц, в том числе самолеты АНТ-3, Пе-2, Ту-16, Ту-104Б, Ил-62М, Ту-22МЗ, Ту-160.

В настоящее время Казанский авиазавод осуществляет производство стратегических ракетоносцев Ту-160, производство пассажирских самолетов Ту-214, ремонт и дальнейшее совершенствование Ту-160, Ту-22М3.

Как отмечается в материалах правительства к поездке Мишустина, Казанский завод находится на новом этапе развития, стабильно обеспечен загрузкой на перспективу до 2030 года. На предприятии ведется масштабная программа модернизации и техперевооружения производства при поддержке Минпромторга. Это позволило восстановить уникальный технологический цикл на современной производственной базе, закупить новое оборудование, построить новую летно-испытательную базу. Главные направления развития предприятия - внедрение цифровых технологий автоматизированного проектирования и технологической подготовки производства, замена устаревших мощностей на современные, разработка и ввод в эксплуатацию более эффективного оборудования.

На предприятии трудится порядка 8,5 тыс. человек. В связи с наращиванием производства авиационной техники реализуются программа по привлечению квалифицированного персонала на производство и мероприятия по профориентации студентов и школьников. В частности, в мае состоялось подписание договора о создании базовой кафедры "Самолетостроение" между Казанским национальным исследовательским техническим университетом им. А.Н. Туполева и ПАО "Туполев". Студентов будут готовить по профильным специальностям: "Авиастроение", "Самолето- и вертолетостроение", "Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств".