Международные резервы России за неделю выросли на $1,8 млрд

По данным на 9 июня, объем резервов составлял $585,7 млрд

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Международные резервы РФ на 16 июня 2023 года составили $587,5 млрд, увеличившись за неделю на $1,8 млрд, говорится в материалах Банка России.

"Объем международных резервов по состоянию на 16 июня составил $587,5 млрд, увеличившись за неделю на $1,8 млрд, или на 0,3%, преимущественно вследствие положительной переоценки", - отмечается в сообщении регулятора.

По данным на 9 июня, объем резервов составлял $585,7 млрд.

Международные резервы, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Западные страны после начала РФ спецоперации на Украине ввели санкции против Банка России. Помимо заморозки золотовалютных резервов РФ, под запрет подпали все операции, связанные с управлением резервами и активами ЦБ, а также операции с любым юридическим лицом, организацией или органом, действующим от имени или по поручению регулятора.