В форуме в Пятигорске примут участие около 200 управленцев из регионов СКФО и ЮФО

Мероприятие организовано для повышения уровня управленческих компетенций региональных инвесткоманд

ПЯТИГОРСК, 22 июня. /ТАСС/. Форум для управленцев пройдет в Пятигорске 13-15 июля. Более 200 человек из регионов СКФО и ЮФО будут обучать внедрению Регионального инвестиционного стандарта, рассказали ТАСС в четверг в пресс-службе Северо-Кавказского института - филиала РАНХиГС.

"Межрегиональный форум в рамках цикла образовательных программ "Управленческое мастерство" пройдет на площадке Северо-Кавказского института - филиала РАНХиГС 13-15 июля. В нем примут участие порядка 200 участников из регионов СКФО и ЮФО", - сообщили в пресс-службе.

Мероприятие организовано для повышения уровня управленческих компетенций региональных инвесткоманд - лидеров внедрения Регионального инвестиционного стандарта с целью обеспечения ежегодного прироста инвестиций в регион. А также для определения и масштабирования лучших практик, выявления барьеров внедрения и возможностей для дальнейшего совершенствования стандарта. Подобные мероприятия в регионе еще не проводились.

В программе предусмотрены стратегическая сессия "Будущее регионального инвестиционного стандарта", круглые столы по обмену практиками, краш-тест с инвесторами по презентации региональных мер поддержки, а также посещение лучших инвестплощадок региона.