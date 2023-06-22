Акции Logitech на бирже Nasdaq практически отыграли падение накануне

Акции ранее упали почти на 4% на фоне информации о том, что при пилотировании пропавшего в Атлантическом океане батискафа "Титан" используется контроллер компании

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Акции компании Logitech в ходе торгов на бирже Nasdaq демонстрируют рост на 2,4% после снижения почти на 4% днем ранее на фоне информации о том, что при пилотировании пропавшего в Атлантическом океане батискафа "Титан" используется контроллер компании, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 17:41 мск, акции компании росли на 2,42% - до $55,86 за бумагу. Днем ранее акции падали на 3,81%, до $53,91 за бумагу.

Ранее газета The Sun написала, что при пилотировании аппарата батискафа "Титан", с которым несколько дней назад была утеряна связь, используется игровой контроллер компании Logitech, изначально созданный для видеоигр, а позднее - модифицированный.