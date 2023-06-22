Производство молока в России за пять месяцев выросло на 6,7%

Объем производства составил 8,352 млн тонн

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Объем производства молока в России в январе - мае 2023 года вырос на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составил 8,352 млн тонн, сообщил Минсельхоз РФ.

"За первые пять месяцев объем производства сырого молока в сельхозорганизациях составил 8 351,6 тыс. тонн, что на 6,7% больше показателя за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что рост производства в первую очередь обусловлен увеличением продуктивности стада. Так, надои в сельскохозяйственных организациях без микропредприятий в расчете на одну корову сейчас на 6,4% выше, чем годом ранее.

Как сообщил Минсельхоз, за последние пять лет в России построено, реконструировано и модернизировано около 1 тыс. молочных ферм. В то время как с начала 2023 года введено в эксплуатацию девять новых объектов, еще на трех прошла модернизация.

"Сегодня ключевой задачей в отрасли является повышение эффективности и финансовой устойчивости производителей. Для этого предусмотрен широкий спектр мер господдержки, стимулирующих производство и переработку молока. Также государство активно поддерживает технологическое обновление предприятий", - добавили в министерстве.