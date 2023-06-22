ФАС обсуждает вопросы ужесточения критериев экспорта топлива

Служба также изучает действия нефтяных компаний на соответствие антимонопольным требованиям

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба обсудила на Биржевом комитете возможность ужесточения критериев экспорта топлива, служба также изучает действия нефтяных компаний на соответствие антимонопольным требованиям, сообщила ФАС.

"В настоящее время органами власти разрабатываются меры таможенно-тарифного характера. В связи с этим 21 июня на Биржевом комитете ФАС России обсуждались вопросы ужесточения критериев экспорта топлива", - говорится в сообщении.

"Также служба начала изучать действия некоторых вертикально-интегрированных компаний на предмет соответствия антимонопольным требованиям", - добавили в ФАС.