Минфин разрешил авиакомпаниям временно не учитывать лизинг при оценке чистых активов

Ведомства разрешило не учитывать лизинг при определении стоимости чистых активов в течение 2023-2024 годов и по итогам 2024 года

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Минфин РФ разрешил авиакомпаниям не учитывать лизинг самолетов при определении стоимости чистых активов в течение 2023-2024 годов и по итогам 2024 года. Соответствующий приказ опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.

"При определении стоимости чистых активов авиационные предприятия в течение 2023-2024 годов и по итогам 2024 года вправе не включать в принимаемые к расчету активы балансовую стоимость права пользования воздушными судами и авиационными двигателями, являющимися предметом договора аренды (лизинга), и одновременно не включать в обязательства, принимаемые к расчету, балансовую стоимость обязательств по аренде воздушных судов и авиационных двигателей, оценочных обязательств, величина которых включена в фактическую стоимость права пользования воздушными судами и авиационными двигателями", - говорится в тексте приказа.

Ранее в материалах к проекту приказа отмечалось, что в начале 2022 года вступил в силу Федеральный стандарт бухгалтерского учета (ФСБУ 25/2018). Документ направлен на то, чтобы в отчетностях компаний отражалась "достоверная информация о полной величине обязательств по договорам аренды (лизинга) и активах, обеспечивающих продолжающуюся деятельность организации". Однако в случае с авиакомпаниями, основным активом которых является взятый в лизинг самолетный парк, отражение операций аренды по новым правилам привело "к значительному изменению структуры баланса, показателей чистой и нераспределенной прибыли, значительной волатильности финансового результата в зависимости от изменения валютного курса". В свою очередь, изменение структуры и величины активов и обязательств авиационных предприятий оказывает влияние на показатель чистых активов, формируемый на основании данных бухгалтерского учета. При этом показатель чистых активов является одним из важнейших показателей, включаемых в список финансовых ковенантов при выдаче кредитов, указывалось в материалах.