Минэкономики РФ окажет помощь простаивающим предприятиям Северной Осетии

Замминистра экономического развития РФ Сергей Назаров отметил, что промышленный потенциал в регионе был высоким в советский период

ВЛАДИКАВКАЗ, 22 июня. /ТАСС/. Рабочая группа при Минэкономразвития РФ определит меры для возрождения пяти-десяти простаивающих предприятий в Северной Осетии. Об этом журналистам сообщил замминистра экономического развития РФ Сергей Назаров во время рабочей поездки в республику.

"Вместе с институтами развития, с банками, с субъектом сформировали рабочие группы и в течение двух месяцев поставили задачу определить порядка 5-10 предприятий, которые на сегодняшний день не загружены или остановлены по каким-то причинам. Посмотрим, что с ними можно сделать с точки зрения перепрофилирования, загрузки", - сказал Назаров.

Он отметил, что промышленный потенциал в регионе был высоким в советский период. По вопросу его возрождения глава Северной Осетии Сергей Меняйло обращался к президенту РФ. "Есть целый комплекс мер по поводу возрождения промышленного потенциала. Сегодня эта работа ведется по ряду направлений", - отметил Назаров.

Успешные предприятия

Назаров в рамках рабочей поездки в Северную Осетию посетил с главой республики предприятие по производству строительных материалов "21 век". На площадке предприятия реализуется инвестиционный проект по выпуску изделий и конструкций из бетона и железобетона.

Сейчас в эксплуатацию вводится линия по производству каркасов зданий из железобетона, а в течение года планируется запустить линию по производству фасадных панелей для каркасного домостроения. Кроме того, запланировано производство мелкоштучной продукции из бетона - ригелей, лифтовых шахт, балконов.

В этом году компания приступила к реализации инвестиционного проекта по созданию производства сборно-монолитных конструкций и стеновых панелей из легких бетонов. Поддержку на дальнейшее развитие предприятие получило от регионального Фонда развития промышленности - ОСК "21 век" предоставлен льготный займ в размере 50 млн рублей. В апреле текущего года в рамках мер поддержки, реализуемых Министерством промышленности и инвестиций РСО - Алания, компания получила также субсидию на возмещение части затрат на приобретение нового оборудования в размере 2 млн 256 тыс. рублей.

Также замминистра экономического развития РФ посетил с руководителем региона завод "Кристалл". В прошлом году на предприятии был возобновлен выпуск вакуумной бескислородной меди и различных сплавов на основе меди, используемых при производстве электронной, радиоэлектронной аппаратуры и точных приборов. Сейчас компания реализует проект по производству специальных профилей из вакуумной меди для радиоэлектронной промышленности и других производств.

В этом году предприятию предоставлена субсидия в размере 19,7 млн на возмещение части затрат, связанных с приобретением нового оборудования. Кроме того, "Кристалл" подал заявку в республиканский Фонд развития промышленности на получение льготного займа в размере 50 млн рублей.