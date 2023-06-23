Эксперты указали на символическое значение санкций ЕС в отношении российских прицепов

Запрет направлен на усложнение теоретических возможностей въезда грузовых автомобилей РФ на территорию Евросоюза, полагает руководитель направления международных автоперевозок Noytech Supply Chain Solutions Иван Головко

МОСКВА, 23 июня. /Корр. ТАСС Виктория Иванова/. Новые санкции ЕС, которые запрещают въезд прицепов из России, окажут символическое воздействие на рынок, считают опрошенные ТАСС эксперты.

Как отмечает руководитель направления международных автоперевозок Noytech Supply Chain Solutions Иван Головко, запрет на въезд и выезд российского подвижного состава на территорию Евросоюза, за исключением транзита через Калининград, уже действует определенное время. Но при этом фактические перевозки в страны ЕС не осуществляются российскими автотранспортными средствами уже давно.

"Можно предположить, что этот запрет имеет, скорее, символическое значение и направлен на усложнение теоретических возможностей въезда наших грузовых автомобилей", - считает Головко.

Предыдущие санкционные пакеты содержали некоторые оговорки, которые позволяли осуществлять въезд прицепов по особому разрешению стран ЕС, указывает он. "Возможно, сейчас эта опция недоступна. На рынке используются прицепы с польской и литовской регистрацией, а также номерами дружественных стран", - пояснят он.

По словам коммерческого директора Sota Logistic Кирилла Латинского, объем внешнеэкономической деятельности между РФ и ЕС сокращается с весны 2022 года. Введение новых ограничений практически не повлияет на тарифы и сроки транзита, поскольку грузопоток между Россией и странами ЕС незначителен по сравнению с периодом до февраля 2022 года.

Как грузовики смогут пересечь границу

В случае, если российским прицепам действительно запретят въезд на территорию Евросоюза, то пересечь границу с ЕС можно будет только с помощью перегрузки российских товаров, полагает заместитель директора по региональному развитию Stalogistic Игорь Ковалев. При этом европейские полуприцепы все еще могут въезжать на российскую территорию, но "в новых обстоятельствах возможности использования перецепки для доставки европейских грузов в РФ сильно сократятся", добавляет он.

Ситуация осложняется и тем, что в ближайшее время запрет на перецепку зарегистрированных в Польше прицепов и полуприцепов вводит Белоруссия, что в свою очередь является ответной мерой на введенные ранее польской стороной ограничения для полуприцепов из России и Белоруссии.

"Таким образом, на этом участке границы, через который идет много грузов на Россию, единственным способом доставки остается перегрузка в местных транспортно-логистических центрах с европейских грузовиков на российские или белорусские", - поясняет Ковалев.

Возможные последствия

Новые ограничения могут привести к значительному увеличению количества перегрузок на границе, а также сроков доставки и тарифов, считает Ковалев. "Кроме того, необходимость дополнительной перегрузки увеличит риски в отношении сохранности тех грузов, для которых такие манипуляции в процессе доставки крайне нежелательны", - уточняет он.

Специалист по операционной работе Novelco Сергей Трукшин напомнил, что уже с 1 июня было закрыто движение через польско-белорусскую границу для зарегистрированных в России и Белоруссии грузовиков, что отражается на сроках и стоимости доставки товаров. С введением же новых санкций такая практика распространится и на границы с ЕС.