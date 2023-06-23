На Чукотке семьям, воспитывающим детей-сирот, увеличат выплаты на 21,3% с 1 июля

По данным регионального правительства, выплата будет равняться величине прожиточного минимума - 34 859 рублей

ТАСС, 23 июня. Власти Чукотского автономного округа с 1 июля увеличат выплаты на 21,3% семьям, которые приняли на воспитание детей-сирот. На эти цели дополнительно выделяется 43,5 млн рублей, сообщается в пятницу на сайте окружного правительства.

"С 1 июля замещающие семьи будут получать выплату на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в новом размере. Сумма будет равняться величине прожиточного минимума на детей. На реализацию этой меры поддержки в этом году из окружного бюджета будет выделено дополнительно 43,5 млн рублей", - говорится в сообщении.

Также с 1 июля предусмотрено увеличение на 15% размера выплаты семьям, принявшим на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 14 до 17 лет включительно. Если семья примет на воспитание нескольких детей, ей положено ежемесячное вознаграждение в 18 тыс. рублей на ребенка.

Выплата будет равняться величине прожиточного минимума - 34 859 рублей. Сейчас размер выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, составляет 28 739 рублей.

По информации местных властей, на Чукотке проживает 306 замещающих семей, выплаты назначены на 444 детей, оставшихся без попечения родителей. Еще 82 ребенка нуждаются в семейном устройстве.