Бразилия намерена поднять вопрос о дедолларизации на саммите БРИКС

Луис Инасиу Лула да Силва добавил, что вопрос о том, почему нужно покупать доллары, стоит у него на повестке дня

ПАРИЖ, 23 июня. /ТАСС/. Бразилия намерена поднять вопрос об отказе от доллара в межгосударственных расчетах на предстоящем в сентябре саммите БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР). Об этом в пятницу заявил президент страны Луис Инасиу Лула да Силва в ходе парижского саммита по новому глобальному финансовому пакту.

"Непонятно, зачем Бразилии и Аргентине торговать в долларах. Почему бы нам не сделать это в наших собственных валютах? Почему Бразилия и Китай не могут торговать в своих валютах? Вопрос о том, почему мне нужно покупать доллары, стоит у меня на повестке дня. И если это будет зависеть от меня и только от меня, то мы обсудим это на следующей встрече БРИКС, которая состоится 28 сентября", - заявил он.

Саммит по новому глобальному финансовому пакту проходит в Париже 22-23 июня. По замыслу президента Франции Эмманюэля Макрона, являющегося его инициатором, задача встречи заключается в том, чтобы согласовать взгляды на реформу мировой финансовой системы и выработать предложения, которые затем будут обсуждаться на других форумах. В мероприятии принимают участие лидеры 50 государств.