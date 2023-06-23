Автомобили "Москвич" появились в каршеринге "Яндекс драйв"

Они будут работать в Москве и Санкт-Петербурге

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Кроссоверы "Москвич 3" поступили в сервис каршеринга "Яндекс драйв", сообщили в пресс-службе "Москвича".

"В Москве наш кроссовер можно найти в приложении сервиса уже сегодня. До конца июля для краткосрочной аренды в "Яндекс драйва" будут доступны 200 автомобилей "Москвич 3" - они будут работать в парках каршеринга в Москве и Санкт-Петербурге", - отметили в пресс-службе.

Для аренды доступен кроссовер в комплектации "Стандарт" с 1,5-литровым бензиновым турбодвигателем.

"Мы продолжаем осуществлять поставки автомобилей Москвич в парки "Яндекса" согласно графику в рамках подписанного ранее соглашения. Всего в различных сервисах каршеринга Москвы и Санкт-Петербурга к концу июля будут доступны более 500 кроссоверов "Москвич", - прокомментировал генеральный директор завода Дмитрий Пронин.

В начале апреля подразделение "Яндекса" - "Флот" и автозавод "Москвич" подписали контракт на поставку 5 тыс. автомобилей "Москвич 3", в том числе 2 тыс. - электромобилей. Первые 50 автомобилей уже пополнили парк "Яндекс такси".