Ориентированные под гособоронзаказ предприятия получат льготы в Карачаево-Черкесии

Глава региона Рашид Темрезов отметил, что сейчас одним из приоритетов государства является бесперебойное функционирование предприятий оборонно-промышленного комплекса или предприятий, переориентировавших свое производство на нужды военных

ЧЕРКЕССК, 23 июня. /ТАСС/. Глава Карачаево-Черкесии (КЧР) Рашид Темрезов поручил правительству региона разработать меры поддержки и налоговые льготы для предприятий, намеренных переориентироваться под нужды гособоронзаказа. Об этом глава республики заявил в ходе своего ежегодного послания Народному собранию (парламенту) региона.

"Поручаю правительству республики оказать максимальное содействие предприятиям, которые готовы переориентировать свое производство под нужды гособоронзаказа. Разработать для таких производств специальные налоговые льготы и иные меры поддержки. А депутатов парламента прошу принять все необходимые нормативно-правовые акты в кратчайшие сроки", - сказал Темрезов.

Также он заявил о необходимости докапитализации в 2024 году регионального Фонда развития промышленности на не менее 250 млн рублей для поддержки развития отрасли.

"В настоящее время одним из приоритетов государства является бесперебойное функционирование предприятий оборонно-промышленного комплекса или предприятий, переориентировавших свое производство на нужды военных. Со своей стороны, хочу поблагодарить руководителей и сотрудников таких предприятий, действующих на территории Карачаево-Черкесии, за реализацию инвестиционных проектов по выпуску новой продукции и существенное увеличение объемов производства", - добавил глава региона.

Ранее он сообщал, что в КЧР в 2023 году намерены разработать стратегию развития промышленности республики на ближайшие пять лет в рамках объявленного в регионе Года развития промышленности. В регионе планируют запустить новые производства и создать рабочие места.