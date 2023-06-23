Россия с 28 июня понизит экспортную пошлину на пшеницу до 2,473 тыс. рублей за тонну

Пошлина на ячмень сохранится на нулевой отметке, пошлина на кукурузу будет понижена до 937,8 рубля

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Размер пошлины на экспорт пшеницы и меслина (смесь пшеницы и ржи) из РФ с 28 июня по 4 июля 2023 года включительно понижается до 2 тыс. 473,3 руб. против действующей сейчас ставки в размере 2 тыс. 612,9 рубля за тонну, говорится в материалах Минсельхоза РФ.

Пошлина на ячмень сохранится на нулевой отметке, пошлина на кукурузу будет понижена до 937,8 рубля против 1 тыс. 168,1 рубля за тонну.

Ставка экспортной пошлины на пшеницу рассчитана исходя из индикативной цены в размере $244,4 за тонну, на ячмень - $177,9 за тонну, на кукурузу - $204,9 за тонну.

"Плавающая" пошлина на экспорт зерновых из РФ действует с 2 июня 2021 года. Минсельхоз определяет размер пошлины сроком на одну неделю из расчета индикативной цены в соответствии с данными о заключаемых контрактах на Мосбирже. До 1 июля 2022 года пошлины рассчитывались в долларах, а затем были переведены в рубли.