Монголия и Россия создадут зону свободной торговли

Она будет использоваться для экспорта монгольского мяса, кашемира, кожи и шерсти без тарифных и нетарифных барьеров, сообщил председатель Великого государственного хурала республики Гомбожавын Занданшатар

УЛАН-БАТОР, 23 июня. /ТАСС/. Зона свободной торговли появится на границе Монголии и России для экспорта монгольского мяса, кашемира, кожи и шерсти без тарифных и нетарифных барьеров. Об этом в пятницу сообщил председатель Великого государственного хурала (парламента) Монголии Гомбожавын Занданшатар на брифинге по итогам визита в РФ.

"В рамках сотрудничества с Россией экспортная продукция Монголии, в том числе мясо, кожа, шерсть и кашемировые изделия, будет экспортироваться в РФ без тарифных и нетарифных барьеров. Для этого двумя сторонами было принято решение о создании зоны свободной торговли", - сказал спикер монгольского парламента.

Он добавил, что в рамках визита подписал договор о межпарламентском сотрудничестве с руководством Федерального Собрания Российской Федерации и провел рабочие встречи с руководителями компаний "Роснефть" и "РЖД".

"В ходе визита была окончательно решена проблема большой задолженности совместного монголо-российского предприятия "Улан-Баторская железная дорога" (УБЖД). Этот вопрос обсуждался на протяжении многих лет. Стороны подписали соглашение между правительствами. Мы договорились об увеличении количества подвижного состава и уставного капитала УБЖД", - отметил спикер.

На обратном пути из Москвы Гомбожавын Занданшатар остановился в Иркутске, где учился в Байкальском государственном университете экономики и права (бывший институт народного хозяйства). В городе своего студенчества монгольский спикер возложил цветы к памятнику героям Великой Отечественной войны. Во время встречи с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым председатель парламента Монголии договорился о создании индустриального парка и совместного предприятия по производству кашемира.