В Positive Technologies прокомментировали решение ЕС ввести санкции против компании

В компании заявили, что ее международные интересы не связаны со странами ЕС

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Решение ЕС ввести санкции против российской компании Positive Technologies, работающей в сфере кибербезопасности, не влияет на ее бизнес, а международные интересы компании не связаны со странами ЕС. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Решение ЕС ввести санкции против Positive Technologies основано на факте наличия у компании лицензии ФСБ РФ и никак не влияет на бизнес компании. <...> Наши международные интересы не связаны со странами ЕС и сосредоточены в первую очередь на регионах, готовых работать с организациями из Российской Федерации, в частности - на рынках Латинской Америки, Ближнего Востока, Северной Африки и Юго-Восточной Азии, также Индия, ЮАР, Китая и пр.", - отметили в компании.

В частности, санкции ЕС не влияют на партнеров компании и ее клиентов, не касаются ее сотрудников, топ-менеджмента и акционеров, в том числе физических лиц, подчеркнули в пресс-службе.

Получение лицензии ФСБ - это обязательное условие для работы всех лидирующих игроков рынка кибербезопасности. Планы компании, касающиеся двукратного ежегодного роста бизнеса или создания прорывных технологий кибербезопасности, также остаются неизменными. "Все санкционные риски были нами отыграны несколько лет назад, когда мы перестроили свой бизнес и выработали новую стратегию, позволившую нам выйти на биржу, ежегодно наращивать объемы бизнеса и выпускать новые технологические решения, увеличивать число клиентов и формировать планы международной экспансии", - отметили в пресс-службе.

Ранее под ограничения Евросоюза в рамках 11-го пакета антироссийских санкций подпала группа компаний по кибербезопасности Positive Technologies.