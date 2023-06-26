26 июня, 14:36

В России кредитование сезонных полевых работ выросло на 4% с начала 2023 года

По данным на 20 июня, оно достигло 513,9 млрд рублей

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Кредитование сезонных полевых работ в России с начала 2023 года увеличилось на 4% по сравнению с показателем за аналогичный период 2022 года. По данным на 20 июня, оно достигло 513,9 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза РФ.

"По состоянию на 20 июня общий объем кредитных средств, выданных ключевыми банками на проведение сезонных полевых работ, составил 513,9 млрд рублей. Это на 4% выше уровня аналогичного периода прошлого года", - сообщило министерство.

В частности, Россельхозбанком выдано 351,5 млрд рублей, Сбербанком - 162,4 млрд рублей.

Как отмечается в сообщении министерства, за аналогичный период прошлого года кредитование предприятий АПК на эти цели составило 493,7 млрд рублей, в том числе со стороны Россельхозбанка - на сумму 335,4 млрд рублей, Сбербанка - 158,3 млрд рублей. 

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