В Минфине заявили, что получившие сверхприбыль банки заплатят налог на нее

Как уточнили в ведомстве, под налог также подпадут некоторые крупные промышленные и торговые предприятия

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Российские банки, которые получили сверхприбыль, заплатят налог на нее, заявил замминистра Минфина РФ Алексей Сазанов.

"Безусловно, банковский сектор входит. Также туда входят сектора металлургические, "удобренщики". Соответственно, ряд крупных промышленных и торговых предприятий тоже подпадают [под налог]", - сказал Сазанов в ходе комитета по бюджету и налогам.

"Точно дадим разбивку [по классификатору видов экономической деятельности]. Это будут основные плательщики, на которых основное бремя будет. У металлообработки там меньше одного процента", - отметил замминистра. "Если смотреть в разбивке, и мы дадим такую разбивку, то вы увидите, что заплатит банковский сектор налог на сверхприбыль, те, кто получил сверхприбыль", - добавил Сазанов.

По его словам, здесь должен быть соблюден принцип равенства налогообложения. "Те, у кого есть сверхдоход, те должны заплатить налог соответственно, кроме тех, кто уплачивает его в другой форме. Если мы говорим о ресурсных отраслях, они его выплачивают в форме НДПИ, поэтому для них сделаны исключения. Для остальных отраслей, на которых налоговая нагрузка не повышалась с начала этого года, соответственно, если у них прибыль средняя за 2021-2022 больше миллиарда, и есть прирост прибыли средней за 2021-2022 над уровнем 2018-2019 года, они обязаны будут уплачивать налог", - объяснил Сазанов.

"Сбербанк платит государству дивиденды, но, конечно, мы дадим еще раз разбивку по кведам [по классификатору видов экономической деятельности], и то, что вы говорите, сравнение прибыльности банковского сектора. Там надо все-таки учитывать, что крупные игроки в банковском секторе также очень сильно влияют на совокупные показатели банковского сектора в целом", - отметил замминистра.

Ранее в конце апреля глава Сбербанка Герман Греф заявлял, что взнос Сбера в федеральный бюджет может составить около 10 млрд рублей, банк рассчитывает выплатить его досрочно.

Банковский сектор в рамках windfall tax

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что разовые взносы (windfall tax) ряда российских банков в бюджет РФ не окажут влияния на их финансовые показатели. Ранее глава регулятора сообщала, что ЦБ не нашел веских оснований, чтобы кредитные организации не принимали участия во взносе в федеральный бюджет. При этом единовременный налог должны платить банки, которые не используют регуляторные послабления.

Также, по словам главы ЦБ, единовременный налог должны платить банки, которые не используют регуляторные послабления. Она добавила, что ЦБ не нашел веских оснований, чтобы кредитные организации не принимали участие во взносе в федеральный бюджет. Также глава ЦБ отметила, что Банк России не видит прямого влияния единовременного налога с бизнеса на инфляцию, но не исключает его опосредованное влияние через инвестиционный спрос со стороны частных компаний.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов сообщал, что Минфин готовит поправки в налоговое законодательство, которые позволят крупному бизнесу сделать в 2023 году однократный взнос в бюджет. Он отметил, что этим взносом крупный бизнес мог бы поддержать социальные и инфраструктурные расходы.