Белорусский сахар впервые продали в Молдавию через биржу

Ожидается, что поставки в эту страну станут регулярными

МИНСК, 26 июня. /ТАСС/. Первая биржевая сделка по реализации белорусского белого сахара-песка в Молдавию зарегистрирована на Белорусской универсальной товарной бирже (БУТБ), ожидается, что поставки в эту страну станут регулярными. Об этом сообщили в пресс-службе БУТБ.

"Рынок Молдовы перспективен с точки зрения экспорта продукции белорусских сахарных заводов. Страна ежегодно потребляет свыше 80 тыс. тонн сахара <…>. По опыту работы с импортерами из Казахстана и Кыргызстана, которые в свое время тоже начинали с пробных сделок, можно предположить, что и с Молдовой события будут развиваться по аналогичному сценарию", - отметили в пресс-службе.

Объем пробной закупки составил 210 тонн, его приобрела компания, являющаяся крупнейшим импортером сахара в Молдавию. На БУТБ ожидают, что пилотная сделка станет отправной точкой для регулярных поставок сахара в эту страну через биржевые торги.

По итогам неполных шести месяцев 2023 года экспорт сахара через БУТБ в натуральном выражении достиг 10 тыс. тонн. Ключевыми рынками сбыта в настоящее время являются Казахстан, Киргизия и Узбекистан.