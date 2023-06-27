Госдума вводит штрафы до 500 тыс. рублей за непредставление любых "антиотмывочных" данных

Депутаты предлагают изменить формулировку части 2.3 статьи 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Госдума приняла в I чтении законопроект о штрафах до 500 тыс. рублей за непредставление организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, любой информации по запросу уполномоченного органа в рамках антиотмывочного законодательства.

Проект внесли в палату 9 сентября 2022 года вице-спикер Совфеда Николай Журавлев и глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Предлагается изменить формулировку части 2.3 статьи 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма).

Сейчас в ней говорится о непредставлении в уполномоченный орган по его запросу имеющейся у организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, информации об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов, а также информации о движении средств по счетам (вкладам) своих клиентов. Штрафы для должностных лиц по этой норме установлены в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц - от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.

Законопроектом в этом пункте предлагается установить ответственность за непредставление в уполномоченный орган по его запросу имеющихся у организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, информации, предусмотренной законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Штрафы при этом остаются прежними.