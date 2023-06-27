ЕС выделит Молдавии €43 млн на ремонт железной дороги для транзита грузов с Украины

Из них €23 млн - это кредит, а €20 млн - грант, сообщила министр инфраструктуры и регионального развития республики Лилия Дабижа

КИШИНЕВ, 27 июня. /ТАСС/. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Еврокомиссия выделят Молдавии €43 млн для модернизации 128 км железнодорожных путей, по которым будет осуществляться транзит грузов с Украины в страны Европейского союза. Об этом сообщила во вторник министр инфраструктуры и регионального развития республики Лилия Дабижа.

"Мы скоро получим от наших партнеров, ЕБРР и Еврокомиссии €43 млн на восстановление 128 км железной дороги, по которой будет обеспечиваться транзит грузов с Украины в Евросоюз. Из общей суммы €23 млн - это кредит, а €20 млн - грант. Деньги будут направлены на закупку материалов. Нам необходимо модернизировать наши железные дороги до перехода на европейскую колею, чтобы увеличить скорость, обеспечить безопасность перевозок и более широкое использование железнодорожного транспорта", - сказала министр в эфире общественного радио Moldova 1.

Весной глава Миссии ЕС в Молдавии Янис Мажейкс заявил о планах восстановления железнодорожных путей в Молдавии, проходящих от границы с Румынией до границы с Украиной. Речь идет о коридоре Вэлчинец - Окница - Бельцы - Унгены - Кишинев - Каинары протяженностью порядка 400 км.

Украина до заключения зерновой сделки вывозила зерновые через порты Рени и Измаил, откуда грузы следовали по Дунаю в румынский порт Констанца.