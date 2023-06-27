ЦБ возобновил публикацию отчетности российских банков

Как заявили в Банке России, "это увеличит прозрачность банковского сектора в целом и отдельных кредитных организаций для клиентов, партнеров, экспертов и инвесторов"

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. ЦБ РФ возобновляет публикацию отчетности российских банков на своем сайте после приостановки в 2022 году, с июля регулятор расширит перечень публикуемых данных. Об этом сообщила пресс-служба Банка России.

"Возвращаемся к раскрытию форм отчетности кредитных организаций, которая была приостановлена в 2022 году в связи с санкционными рисками. Это увеличит прозрачность банковского сектора в целом и отдельных кредитных организаций для клиентов, партнеров, экспертов и инвесторов", - сообщил регулятор.

На сайте ЦБ возобновляется публикация данных оборотной ведомости (101-я форма), расчета капитала (123-я форма), обязательных нормативов (135-я форма) банков за май 2023 года.

В июле планируется возобновить публикацию квартальных отчетов о финансовых результатах, ежеквартальных форм отчетности банковских групп: консолидированный баланс, консолидированный отчет о финансовых результатах, расчет капитала и нормативы банковских групп.

"Чтобы защитить банки и их контрагентов от возможного дополнительного санкционного давления, отчетность будет публиковаться за исключением чувствительных сведений, в ряде форм раскрываются только отдельные показатели", - отметили в ЦБ РФ.