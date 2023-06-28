"F+ tech Марвел" планирует расширить продуктовую линейку серверов

Также компания дорабатывает программное обеспечение для систем контроля управления доступом

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Группа компаний "F+ tech Марвел" планирует в ближайшее время расширять линейку серверов - в частности, планирует до конца лета внести в реестр отечественной электроники два новых продукта. Об этом в ходе конференции "Ведомостей" "Российская электроника" заявил управляющий партнер группы компаний "F+ tech Марвел" Алексей Мельников.

"В настоящий момент у нас поданы документы на еще один сервер, в ближайшее время мы будем расширять линейку серверов. Надеемся до конца лета внести в реестр два, может быть, три (сервера - прим. ТАСС) ", - сказал он.

Мельников также сообщил, что компания дорабатывает программное обеспечение для систем контроля управления доступом.

В 2022 году "Коммерсантъ" со ссылкой на представителя компании сообщил, что "F+ tech" в 2023 году запустит новую производственную площадку в Подмосковье, на которой планирует развернуть производство вычислительной техники, включая сервера, СХД и сетевое оборудование. Мощность производства предприятия, по планам компании, должна составить 250 тыс. единиц оборудования в год.