Требование о совместимости ОС с процессорами из РФ может быть введено в ближайшем квартале

Подобные требования о совместимости будут касаться и общесистемного ПО, отметил директор АНО "Центр компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий" Илья Массух

МОСКВА, 28 июня./ТАСС/. Требование о совместимости российских операционных систем с процессорами отечественного производства, входящих в реестр электроники Минпромторга, может быть введено в ближайшем квартале 2023 года. Об этом в ходе конференции "Ведомостей" "Российская электроника" заявил директор АНО "Центр компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий" (ЦКИТ) Илья Массух.

"Операционные системы и базы данных, которые у нас зачастую а аналитике появляются - это компнии, которые в состоянии запустить его [дистрибутив] не только на Intel , а запустить его на "Эльбрусе" , на "Байкале", и так далее, на каком то рсосийском процессоре. Такое требование введется, я думаю, что оно в этом квартале введется о необходимости совместимости ОС с любым российским процессором, который находится в реестре Минпромторга", - заявил Массух.

Подобные требования о совместимости будут касаться и общесистемного ПО, добавил Массух.

"Виртуализация, системы резервного копирования, системы упралвния слоднлй инфраструктурой - это все будет обязано работать как на любимом процессоре, так и на российском процессоре", - заключил Массух.