Стратегия развития БПЛА требует максимально быстрого создания законодательной базы

В стратегии развития беспилотной авиации России до 2030 года говорится, что в течение ближайших 6,5 лет в связи с созданием и применением гражданских беспилотников в стране должна появиться новая отрасль экономики

МОСКВА, 28 июня /ТАСС/. Для успешной реализации стратегии развития в России беспилотной авиации необходимо максимально быстро сформировать законодательную базу. Такое мнение высказал в среду ТАСС первый заместитель гендиректора, сооснователь компании "Флай Дрон" Александр Каниовский.

"Помешать реализации стратегии может отступление от заявленных сроков выполнения всех ее KPI, отсутствие предполагающегося финансирования отрасли и жесткие регуляторные ограничения. Сколько бы мы беспилотников в России не произвели, если не будет правильной законодательной базы, то летать они не будут. Соответственно, этот вопрос надо решать максимально оперативно", - сказал он.

По словам эксперта, в стратегическом планировании развития беспилотной авиации надо "отталкиваться от реального спроса, а не от предложения".

Правительство РФ утвердило стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года и на перспективу до 2035 года. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В документе говорится, что в течение ближайших 6,5 лет в России должна появиться новая отрасль экономики, связанная с созданием и использованием гражданских беспилотников.

Наибольший потенциал для применения беспилотников отмечается в сельском хозяйстве, строительном надзоре, создании геопространственных баз данных, а также доставке грузов в труднодоступные районы.