Путин: для финансирования туристических проектов нужны жесткие и просчитанные условия

Глава государства также обратил внимание на недопустимость строительства апартаментов вместо отелей

ДЕРБЕНТ, 28 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости жестких, просчитанных условий для финансирования туристических проектов.

"Согласен с прозвучавшими предложениями по развитию санаторно-курортных объектов в Северо-Кавказском федеральном округе, в том числе в регионе Кавказских Минеральных вод. Сроки и источники финансирования здесь, хочу подойти к этому очень аккуратно", - сказал Путин. "Точно совершенно, что нужно сделать: нужно быть уверенными абсолютно на 100% в том, что эти инвестиционные условия будут безусловно использованы. А если они не будут использованы, то тогда и имущество должно быть возвращено первоначальным владельцам. Здесь нужно очень внимательно просчитать", - добавил президент.

Путин обратил внимание на недопустимость строительства апартаментов вместо отелей. "Знаете, сейчас вместо того, чтобы гостиницы строить, начнут строить апартаменты. Вот и никакого выигрыша от курортного сбора не будет, потому что не будет курортного сбора. Люди будут просто держать эти апартаменты, а это не совсем туристический объект, это не гостиница и не санаторий, поэтому я прошу продумать все эти детали", - поручил президент.

Глава государства призвал построить работу таким образом, чтобы "в целом за пять лет все объекты, требующие капитального ремонта, были приведены в порядок, в нормативное состояние".

Говоря о развитии Дербента, Путин попросил правительство РФ совместно с регионом, не затягивая, актуализировать планы, внести необходимые коррективы в части сроков реализации и финансирования. "Здесь у частного инвестора есть вопросы технического, казалось бы, характера, но они имеют практическое значение существенное. Нужно, и я прошу подумать на эту тему, может быть, сроки немножко скорректировать, но в целом источники должны быть определены, а цели, которые мы перед собой ставим, нужно реализовывать", - сказал Путин.

При этом, по оценке главы государства, в целом развитие инфраструктуры как для внутреннего, так и для въездного туризма идет хорошими темпами. "Безусловно, важно не отклоняться от намеченных целей, планов, не только выдерживать сроки, но и контролировать качество решения поставленных задач. Это касается буквально всех вопросов строительства и ремонта дорог, расширения пунктов пропуска, ввода капитальных и быстро возводимых модульных гостиниц", - отметил он.