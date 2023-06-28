Байден утверждает, что его политика привела к сокращению дефицита бюджета США на $1,7 трлн

Американский президент также обвинил Россию в высокой инфляции в стране

ВАШИНГТОН, 28 июня. /ТАСС/. Политика нынешней администрации США привела к сокращению дефицита бюджета страны на $1,7 трлн. Такое мнение выразил в среду американский президент Джо Байден, выступая в Чикаго (штат Иллинойс) с речью, посвященной экономике Соединенных Штатов, выступление транслировалось на сайте Белого дома.

"Только за первые два года пребывания на посту президента я и моя команда сократили дефицит [бюджета] на $1,7 трлн", - утверждал президент-демократ. При этом даже телекомпания CNN, поддерживающая нынешнюю администрацию и Демократическую партию США, подчеркивает, что это не так, и цитирует Дэна Уайта - старшего директора Moody's Analytics, аналитического подразделения международного рейтингового агентства Moody's. "Действия [нынешней] администрации и Конгресса, несомненно, привели к увеличению дефицита, а не к его уменьшению, - подчеркнул эксперт. - Обнадеживает, что администрация предложила некоторые инициативы по снижению дефицита, однако до сих пор ни одна из этих инициатив не была серьезно изучена".

Во время своего выступления американский лидер в очередной раз обвинил Россию, которая проводит специальную военную операцию на Украине, в высокой инфляции в США. Национальный комитет Республиканской партии США (НКРП) в своем Twitter опроверг данное утверждение главы государства. "Когда Байден занял пост [президента 20 января 2021 года], инфляция составляла 1,4%. Инфляция находится на уровне 4% или выше уже на протяжении двух лет, и даже либеральные экономисты винят [в этом] "стимулирование" Байденом [экономики США] в размере $1,9 трлн", - отметил НКРП, говоря о бюджетных средствах, направленных на восстановление американской экономики после кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Данный пакет в 2021 году одобрил Конгресс и утвердил Байден.

Поддерживающий консервативные взгляды телеканал Fox News транслировал речь президента и проверял его высказывания. Так, после слов хозяина Белого дома о том, что его политика привела к снижению инфляции, телеведущие возразили, что, по данным Минтруда США, потребительские цены в стране с января 2021 года по май 2023 года выросли на 15%. В свою очередь избирательный штаб экс-президента республиканца Дональда Трампа сообщил в Twitter, что "70% американцев испытывают финансовый стресс", а 58% "живут от зарплаты до зарплаты". По данным штаба, "реальная заработная плата снижалась 24 месяца подряд - рекорд за всю историю наблюдений" за этим показателем в США.

"Байденомика"

Глава Белого дома отправился в Чикаго, чтобы рассказать о результатах экономического курса своей администрации, который получил название "байденомика" по аналогии с термином "рейганомика". Принцип ориентированной на предложение экономики в США обычно связывают с именем 40-го президента, республиканца Рональда Рейгана (1981-1989), чья программа экономических реформ, вошедшая в историю под названием "рейганомика", стала самой амбициозной попыткой реформирования социально-экономической сферы со времен "нового курса" 32-го американского лидера Франклина Рузвельта (1933-1945). После короткого спада в 1981-1982 году начался экономический рост. Среди негативных последствий "рейганомики" - чрезвычайное увеличение государственного долга, бюджетного дефицита, дефицита внешней торговли и усилившаяся социальная дифференциация населения.

При этом нынешняя администрация считает, что при Рейгане власти заостряли внимание на повышении уровня жизни богатых слоев общества. Это в свою очередь должно было улучшить состояние других по принципу "сверху вниз". Теперь же Вашингтон сосредоточен на повышении качества жизни среднего класса и бедной части населения, что должно повлечь за собой выгоды для богатых по принципу "снизу вверх". Во время своей речи Байден повторил эти тезисы администрации.

Глава государства провел уже несколько выступлений по всей стране, во время которых рассказывал о своих достижениях на этой должности в рамках предвыборной кампании. Выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. В апреле Байден объявил, что намерен переизбираться. В ноябре 2022 года Трамп заявил о вступлении в борьбу за высший государственный пост.